Украинские пограничники спасли филиппинского моряка с судна, пораженного дроном. Фото

Украинские пограничники провели спасательную операцию в Чёрном море после атаки российского дрона на сухогруз "Venturo". Военнослужащие обнаружили и спасли гражданина Филиппин, который почти сутки провёл в дрейфующей спасательной шлюпке.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Операцию провели военнослужащие 26-го отряда морской охраны.

Итак, вечером 17 июля российский беспилотник поразил сухогруз "Venturo" в Черном море. Большинство членов экипажа эвакуировали военные моряки, однако электромеханик — гражданин Филиппин — остался в спасательной шлюпке в открытом море.

На следующий вечер морские пограничники с помощью технических средств наблюдения обнаружили плавсредство и немедленно отправились на помощь. Спасательная операция проводилась в темное время суток в условиях постоянной угрозы повторных ударов российских дронов.

Моряка успешно эвакуировали и доставили в безопасное место. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Напоминаем, что ВСУ поразили 13 кораблей российского теневого флота в Черном и Азовском морях. Были поражены восемь российских сухогрузов, два танкера (в том числе танкер-газовоз), буксир и два плавучих крана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБС ВСУ поразили ещё 12 судов " теневого флота" РФ в Чёрном море. Всего за 12 суток операции в Азовско-Черноморской акватории было поражено уже 159 кораблей.

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