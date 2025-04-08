На Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что 'государство не возвращает принадлежащее ему имущество': чем все кончилось

В Волынской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Он заявил, что согласится идти служить, если государство вернет ему изъятое раньше имущество.

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Приговор вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области. Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на решение.

Согласно материалам дела, военнообязанного мужчину в мае 2024 года признали пригодным к мобилизации. Ему выдали "боевую повестку", однако он отказался от прохождения военной службы.

На суде житель Волыни вину возразил. Он объяснил уклонение от мобилизации тем, что "государство не возвращает принадлежащее ему имущество". По его словам, оно было изъято в уголовном производстве в отношении него и еще трех человек, которое уже длительное время находится на рассмотрении Броварского горрайонного суда Киевщины.

Муж сообщил, что обязанность перед государством выполнит после того, как государство "выполнит свою" и вернет его имущество.

Ковельский горрайонный суд отклонил требование гражданина, отметив, что оно не согласовывается с действующим законодательством.

Так, мужчину признали виновным по статье 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам лишения свободы. Этот приговор он может обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области мужчина отказался от мобилизации, потому что "ему некого защищать", имея в виду отсутствие родных. За уклонение от военной службы во время военного положения его приговорили к трем годам лишения свободы.

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