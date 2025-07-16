В Киеве на Оболони произошел пожар в многоэтажке: очевидцы сообщили о взрыве. Фото и видео

В Оболонском районе Киева в среду, 16 июля, произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Владимира Ивасюка. По словам очевидцев, якобы возгоранию предшествовал взрыв.

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Причину возникновения огня окончательно установят правоохранители. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

Так, около 15:30 в Оболонском районе возник пожар в квартире на 11-м этаже дома на проспекте Владимира Ивасюка. По словам очевидцев, перед появлением огня и дыма якобы был слышен взрыв.

"Сильный пожар в квартире на проспекте Ивасюка. Там что-то взорвалось, и после этого загорелась квартира на 11-м этаже", – сообщили в соцсетях.

В свою очередь, в ГСЧС Киева нам уточнили, что на месте происшествия уже работают спасатели, которые занимаются тушением пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 16 июля, временно закрывали две наземные станции красной линии метрополитена. Такое решение было принято из-за возгорания травы возле путей.

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