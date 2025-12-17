На войне в Украине погиб доброволец из Болгарии. Фото

На войне против российских захватчиков погиб доброволец из Болгарии Тодор Николаев Кузьмов. Он стал по меньшей мере третьим гражданином этой страны, который отдал свою жизнь, защищая Украину от оккупантов.

Об этом пишет болгарское издание OFFNews. Там отметили, что сообщение о гибели Кузьмова появилось 14 декабря на странице "Мемориал – International Volunteers for Ukraine" в Facebook, которая до сих пор не публиковала ложной информации.

"Наш дорогой болгарский брат Тодор Николаев Кузьмов, который служил в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату", – сказано в сообщении.

До этого не было публично известно, что Тодор Кузьмов воевал в Украине.

По информации корреспондента OFFNews в Украине Горицы Радевой, скорее всего, Кузьмов погиб не в течение последних нескольких дней, поскольку недавно ее спрашивали, знает ли она его и имеет ли с ним связь. Возможно, уже тогда были подозрения, что он погиб, но подтвердились они только в воскресенье, предположила журналистка.

По состоянию на сегодня официально подтверждена гибель двух граждан Болгарии в Украине. Святослав Славков погиб в боях против российских оккупантов вблизи Купянска в последние дни 2023 года. Еще один доброволец – Владислав Младенов из Дупницы – погиб в июне 2025 года.

Точное количество граждан Болгарии, которые сейчас воюют на стороне Украины, остается неизвестным.

Как сообщал OBOZ.UA, 31-летний румынский военный Андриан Виорел Юрка пропал без вести на востоке Украины в конце августа 2025 года. Информацию подтвердили в румынском батальоне, где служил мужчина, отметив, что его смерть не подтверждена и он может находиться в российском плену.

