На Украину надвигается непогода: синоптик рассказала, где ждать дождей и штормового ветра. Карта

Во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ветреная погода со штормовыми порывами 15-20 метров в секунду. Местами, в частности, в северных, центральных областях и на Харьковщине предвидятся дожди, местами с грозами.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее данным, во вторник в Украине преобладает комфортная температура воздуха, в течение дня +22...+28 градусов, на юге +26...+29 градусов.

Дожди, местами с грозами, пройдут в северных областях, местами в центральной части и местами на Харьковщине. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, прогнозирует синоптик.

"Внимание! Во вторник ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду", – предостерегла она.

В Киеве 30 июля "некая сплошная атмосферная эклектика", предполагается сильный северо-западный ветер, сильные магнитные бури, временами дождь с грозой и +24 градуса.

В течение недели осадков в Украине будет мало, температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов, на юге и юго-востоке +28...+33 градуса, прогнозирует Диденко.

Она добавила, что во вторник ожидаются сильные магнитные бури – такой прогноз с столь серьезной геоактивностью встречается крайне редко.

"Завтра держите у себя корвалолы, цитрамоны, потому что сочетание сильного ветра и сильных магнитных бурь может немного крутить головы и сосуды. Однако без помощи и поддержки не останемся – жара уйдет (временно), воздух обещает быть свежим и приятным везде в Украине", – спрогнозировала синоптик.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, до конца недели в Украину вернется жаркая погода. На юге Украины столбики термометров поднимутся до +33 градусов.

Напомним, 29 июля Землю накрыла мощная магнитная буря. Она будет продолжаться до 1 августа, а своего пика достигнет 30 июля с К-индексом до 7 (максимальная отметка – 9).

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Киеве заметили редкое атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца, его частое появление свидетельствует об изменениях погоды.

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