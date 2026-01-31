На Украину надвигается мощный мороз: в каких областях ожидается -30 градусов в ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидается резкое снижение температуры воздуха. В ряде областей синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов в ночное время. Самая холодная погода придется на начало февраля.

Видео дня

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В сообщении говорится не только о сильных морозах, но и о гололеде и налипании мокрого снега, которые осложнят ситуацию на дорогах в нескольких регионах страны.

Укргидрометцентр предостерегает, что 30 января в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидается гололедица на дорогах. В центральных областях и в Харьковской области прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

В сообщении отмечается: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 30 января в Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица; в центральных и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега".

Похожие погодные условия сохранятся и 31 января. В южных областях, а также в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях снова ожидаются налипание мокрого снега, гололед и скользкие дороги. Уровень опасности остается желтым.

Морозы до минус тридцати

Самый сложный период прогнозируют с 1 по 3 февраля. В это время в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидается очень холодная погода. Ночью температура будет снижаться до 20–27 градусов мороза.

В Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами возможны чрезвычайные морозы до -30 градусов. Для этих регионов объявлен III уровень опасности, красный, что свидетельствует о высоких рисках для населения и инфраструктуры.

Синоптики уточняют, что такие температурные показатели сохранятся преимущественно в ночные и утренние часы. Днем столбики термометров будут подниматься, но будут оставаться значительно ниже сезонной нормы.

Когда станет теплее

По прогнозу Укргидрометцентра, ослабление морозов ожидается с 4–5 февраля. Потепление начнется с западных и юго-западных областей и постепенно будет распространяться на другие регионы страны.

Синоптики отмечают, что до этого времени следует учитывать погодные условия, особенно во время поездок на автомобиле и пребывания на открытом воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, похолодание в Украине постепенно охватит все регионы и приведет к значительным морозам в начале февраля. Синоптики прогнозируют снижение температуры до -30 градусов в ночные часы в отдельных областях, а пик холодов ожидается с 1 по 4 февраля.

Также климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!