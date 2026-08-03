На трассе Киев – Ковель из-за аномальной жары расплавился асфальт. Видео

Необычная жара, обрушившаяся на Украину, сказывается на безопасности дорожного движения. Из-за высокой температуры воздуха на трассе Ковель – Киев расплавился асфальт.

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Подъем и деформация дорожного покрытия зафиксированы на 125 км автодороги М-07, движение затруднено в обоих направлениях. Об этом сообщили в Патрульной полиции Житомирской области.

Что известно

В Патрульной полиции Житомирской области предупредили водителей об ограничениях движения на участке автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. На 125 км трассы, в районе села Йосиповка Житомирской области, из-за жары расплавился асфальт. Покрытие под воздействием высокой температуры воздуха деформировалось и приподнялось.

"Движение затруднено в обоих направлениях: объезд осуществляется по обочине. На место вызваны соответствующие службы. Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты с учетом ограничений", – призвали водителей правоохранители.

Они также показали, как выглядит поврежденная дорога сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара побьет рекорды. В отдельных регионах температура воздуха достигнет +40 градусов.

Снижение температур прогнозируется только ближе к концу недели.

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