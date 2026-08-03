Похитили 37 млн грн зарубежных "донатов": в Украине взяли под стражу бывшего госсекретаря МИД

Бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков взят под стражу. Его подозревают в присвоении 37 млн грн международной донорской помощи для Украины.

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Как сообщает Центр противодействия коррупции и"Суспильне", соответствующее решение 3 августа принял Высший антикоррупционный суд. Следственный судья Андрей Бицюк назначил Банькову альтернативу в виде залога в размере 10 млн грн, частично удовлетворив ходатайство прокурора , который настаивал на 15 млн грн. В свою очередь, защита подозреваемого требовала круглосуточного домашнего ареста.

Если за Банькова внесут залог, он будет обязан выполнять следующие требования:

не покидать пределы Киева без разрешения;

не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по делу;

сдать документы для выезда за границу;

постоянно носить электронный браслет.

Как действовала схема

По данным НАБУ и САП, Александр Баньков создал организованную преступную группу, в которую привлек:

бывшего руководителя аппарата МИД Рамиза Рамазанова ;

; председателя ОО "Центр содействия международному сотрудничеству" (ОО "ЦСМС") Владислава Резникова ;

; бухгалтера Елену Корницкую.

Отмечается, что именно Баньков осуществлял фактический контроль над организацией и лоббировал её через Меморандум о сотрудничестве с МИД, поскольку не мог возглавлять организацию из-за своего тогдашнего дипломатического статуса.

По версии следователей, Баньков отдал распоряжение перечислить 1 млн долларов (двумя траншами по 500 тысяч долларов) со счетов посольства Украины в Японии на счет подконтрольной ОО "ЦСМС". Кроме того, от действий группировки пострадала американская благотворительная организация Renew Democracy Initiative (RDI), которой была оказана помощь на сумму $750 тысяч.

Средства выводились в три этапа:

3,5 миллиона гривен – через подконтрольную компанию "Вест Эстейт";

– через подконтрольную компанию "Вест Эстейт"; 20 миллионов — транзитом через счета 7 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на фиктивные компании;

— транзитом через счета 7 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на фиктивные компании; 13,7 миллиона — через конвертационные центры и цепочку из 4–5 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с выплатой комиссионных за обналичивание.

Последствия после увольнения

Сторона обвинения подчеркнула, что Баньков сохранял влияние даже после увольнения из МИД. Он неоднократно использовал связи, чтобы содействовать пересечению границы другим фигурантам.

В частности, когда подозреваемого Резникова задержали сотрудники ТЦК, Баньков подписал официальное обращение в Ровенский областной ТЦК. В документе утверждалось, что Резников якобы проходит процедуру назначения советником МИД для получения отсрочки, что позволило ему избежать мобилизации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, о подозрении фигурантам этой аферы сообщили 27 июля. В то же время в министерстве заявили, что это стало "частично результатом внутреннего аудита МИД и сотрудничества с правоохранительными органами".

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