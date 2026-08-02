Когда спадет жара в Украине: Диденко назвала дату

В Украине установилась жаркая погода, которая продержится как минимум до конца недели. Столбики термометров во многих регионах поднимутся выше +30 градусов, а местами даже превысят эти показатели.

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В то же время синоптики уже назвали ориентировочную дату, когда температура начнёт снижаться. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Когда ожидать ослабления жары

По прогнозу, сильная жара продержится в Украине в течение всей недели. Лишь ближе к 8 августа возможно постепенное ослабление температуры.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +30…+36 градусов, а при интенсивном солнце — даже на несколько градусов больше. Ночи останутся тёплыми: температура будет колебаться в пределах +18…+23 градусов, местами до +25, что позволит хотя бы частично отдохнуть от жары.

Осадки и погода в Киеве

В целом по стране будет преобладать сухая погода. Впрочем, в ближайшее время в северных и северо-западных областях возможны кратковременные грозовые дожди.

В Киеве 3 августа ожидается сухая и жаркая погода с температурой +32…+34 градуса. В дальнейшем жара будет только усиливаться.

Как пережить жаркие дни

Синоптик советует не забывать о простых способах охлаждения: иметь при себе воду, носить легкую одежду, головные уборы и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.

Также она отмечает, что август традиционно демонстрирует свой "характер", поэтому погодные условия могут быть довольно контрастными даже в пределах одной недели.

Погода на понедельник, 3 августа

На западе страны ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +19...+23 °C, а днем будет подниматься до +28...+34 °C. В северных областях будет преобладать солнечная погода с прояснениями, только в Житомирской и Черниговской областях местами возможен небольшой дождь. Ночная температура здесь будет колебаться в пределах +19...+22 °C, а дневная достигнет +28...+31 °C.

В Киеве ожидается облачная погода с прояснениями и вероятность локального дождя, ночью будет +20...+22 °C, днем +29...+31 °C. На юге сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, за исключением Крыма, где возможны очаги осадков. Термометры покажут ночью +21...+26 °C, а днем +28...+32 °C. Восточные регионы встретят день сухой и солнечной погодой с температурой ночью +18...+22 °C и днем +28...+31 °C.

Погода на вторник, 4 августа

В западном регионе вернется солнечная и жаркая погода без осадков, температура ночью составит +18...+23 °C, а днем поднимется до +29...+35 °C. На севере ожидается переменная облачность, в Киевской и Сумской областях вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночная температура поднимется до +18...+23 °C, дневная составит +28...+33 °C.

В столице сохранится переменная облачность с возможным небольшим дождем, ночью ожидается +21...+23 °C, днем +31...+33 °C. На юге будет преобладать сухая жара, однако на Приазовье и в Запорожской области возможны локальные грозовые дожди, ночью температура составит +22...+26 °C, днем +30...+34 °C. На востоке будет малооблачно, но на Донбассе вероятны кратковременные ливни с грозами, ночью прогнозируется +20...+24 °C, днем +29...+34 °C.

Погода на среду, 5 августа

В западных областях будет ясная, абсолютно сухая и жаркая погода. Ночью температура составит +19...+24 °C, а днем достигнет +32...+36 °C. Северные области также будут находиться под влиянием солнечной погоды без осадков с температурой +19...+24 °C ночью и +30...+33 °C днём.

В Киеве прогнозируется сухая и солнечная погода: ночью столбики термометров покажут +20...+22 °C, днём — +31...+33 °C. Южные регионы ждет безоблачный и жаркий день, где температура ночью составит +21...+27 °C, а днем поднимется до +29...+35 °C. На востоке сохранится малооблачная погода без осадков, ночью ожидается +19...+24 °C, днём +27...+33 °C.

Погода на четверг, 6 августа

На западе жара достигнет своего пика, день будет безоблачным с ночной температурой +19...+25 °C и дневной в пределах +32...+37 °C. В северных областях сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью +19...+25 °C и днём +32...+36 °C.

В столице ожидается переменная облачность и вероятность местами кратковременного дождя, ночью будет +22...+24 °C, днём +33...+35 °C. На юге будет преобладать солнечная и жаркая погода, ночью ожидается +21...+28 °C, днем воздух прогреется до +31...+36 °C. На востоке день пройдет без осадков при температуре +19...+25 °C ночью и +31...+35 °C днем.

Погода на пятницу, 7 августа

Западные области накроет грозовой атмосферный фронт, ожидаются дожди, местами ливни и шквалы, хотя температура останется высокой: ночью +20...+25 °C, днем +31...+36 °C. На севере также надвинутся грозовые облака с запада и пройдут дожди, ночью будет +21...+26 °C, днём +30...+35 °C.

В Киеве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь с грозой, температура ночью составит +22...+24 °C, днем +31...+33 °C. На юге сохранится сухая и солнечная жара с температурой ночью +22...+28 °C и днем +30...+36 °C. На востоке сохранится полная сухость и жара, ночью ожидается +21...+26 °C, а днем температура достигнет +31...+37 °C.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали, что в начале августа в Украине ожидается значительное потепление: температура воздуха в отдельных регионах может подняться до 35 градусов и выше. Жарче всего будет в западных областях, а также частично в центре и на севере.

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