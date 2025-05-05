На Тернопольщине непогода наделала беды: улицы превратились в реки, погибла птица. Фото и видео

В воскресенье, 4 мая, по части Тернопольской области пронесся мощный ливень со шквалами и градом. Ухудшение погоды привело к подтоплениям домохозяйств и гибели домашней птицы.

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Об этом сообщает издание "Суспільне". Местные жители поделились в сети видео с последствиями непогоды.

"Произошел сильный ливень с мощным градом. Из-за этого с полей сошла вода. Огромным потоком хлынула в село. Затопило хозяйства, огороды людям на одной из улиц в Саранчуках. Жертв нет. Птица там погибла, а так все более-менее нормально", – рассказал глава Саранчуковской громады Владимир Петровский.

По его словам, ливень начался около 16:00 в воскресенье. В Саранчуках Тернопольского района непогода превратила улочку села в бурную реку.

Также пострадало от непогоды село Славятин. Река Золотая Липа с берегов не вышла.

По данным Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, в минувшие выходные Тернопольщина оказалась под действием циклона, который вызывает грозы и дожди. Синоптики предупреждали, что сильный ливень и высокий уровень воды могут значительно повредить огородам и частным домам.

Во время непогоды жители пострадавших сел активно снимали и выкладывали в социальные сети видео, где виден ущерб, нанесенный погодой в области.

Власти отправили на места специальные комиссии, которые должны определить, как помочь людям.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптиков, 5 мая в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В большинстве центральных, а также в Закарпатской, Одесской и некоторых северных областях будут кратковременные дожди и грозы.

В то же время климатологи предполагают, что погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Прогнозируют среднюю температуру воздуха на два градуса выше нормы, самую высокую – в июле.

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