На Россию начали работать частные хакерские группировки: в Госспецсвязи рассказали, что чаще всего атакуют

Страна-агрессор Россия ведет полномасштабную войну не только на поле боя, но и в киберпространстве. Кроме государственных хакерских групп, на Кремль начали работать частные группировки, совершающие атаки на украинские информационные системы.

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Об этом в интервью украинским СМИ рассказал глава Госспецсвязи Александр Потий. По его словам, украинские информационные системы атакуют группировки хакеров, фактически являющихся структурными подразделениями российских спецслужб: ФСБ – UAC-0010 (Armageddon), UAC-0036 (Calisto), главное управление ГШ вооруженных сил РФ – UAC-0002 (Sandworm), UAC-000.

Или другие группы, одинаково контролируемые спецслужбами РФ. Например, действуют хактивистские группы типа XakNet, CyberArmyofRussia и Zarya, которые специализируются на DDoS-атаках, пропаганде и информационном давлении.

В последнее время к киберагрессии присоединились и частные группировки хакеров. Например, UAC-0050, ранее действовавший под названием DaVinci Group, до 2022 года заявлял о завершении деятельности, но теперь стал одним из самых активных исполнителей российских атак.

Основные цели таких кибератак – украинские государственные учреждения, сектор безопасности и обороны, критическая инфраструктура, в частности, энергетический сектор. Российские хакеры стремятся получить доступ к секретной информации, которая может быть использована в военных или политических целях.

"Особое внимание киберзлоумышленников привлекают органы власти, где, вероятно, размещена информация, которую они смогут использовать для достижения политических и военных целей и для организации дальнейших кибератак. Это могут быть и данные о бюджетных расходах, и о поставщиках или даже персональных данных сотрудников учреждений, компаний или военных. Также значительное внимание за эти годы уделяли медиасектору, ведь через него можно влиять на общественное мнение, распространяя дезинформацию и дискредитировать государственные органы", – пояснил Потий.

Напомним, 19 декабря 2024 года Украина испытала один из крупнейших кибератак за всю историю. Основной целью стали государственные реестры, что привело к временному блокированию ряда важных сервисов.

Несмотря на сложность ситуации, выплаты для граждан, в том числе социальные, были произведены согласно графику. Первыми работу возобновили реестры, необходимые для работы нотариусов – Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 4 января возобновилась работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Это позволило снова регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния, а также восстановлен автоматический обмен данными с ключевыми государственными учреждениями.

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