После масштабной кибератаки возобновлена работа еще одного из реестров: какие услуги снова доступны украинцам

4 января 2025 после масштабной кибератаки была возобновлена работа реестра ДРАЦС. Это позволило снова регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния, а также восстановлен автоматический обмен данными с ключевыми государственными учреждениями.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. Благодаря восстановлению реестра ДРАЦС граждане Украины получили возможность регистрировать ключевые акты гражданского состояния:

рождение;

брак;

развод;

смену имени;

смерть.

Все документы, изданные в бумажной форме при отключении реестра, вносятся в электронную систему. В Министерстве юстиции отметили, что все полученные ранее свидетельства остаются в силе, а их цифровые копии вскоре станут доступны в электронном виде. Как отмечают в Минюсте, уже скоро будет возобновлен обмен данными между ДРАЦС и ключевыми государственными учреждениями, в частности:

Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ) ;

; Пенсионным фондом Украины (ПФУ) ;

; Министерством обороны Украины (МОУ).

Это означает, что сведения о гражданах, внесенные в реестр ДРАЦС, снова будут автоматически передаваться в указанные органы. Важно, что вместе с этим возобновляется работа ряда онлайн-сервисов в приложении Дія, в частности, возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей в возрасте до 18 лет. Следует напомнить, что ранее, после той же кибератаки, была возобновлена работа трех основных реестров нотариата:

Единого реестра доверенностей ;

; Наследственного реестра ;

; Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

По словам представителей Минюста, работа над защитой и восстановлением остальных реестров продолжается непрерывно в сотрудничестве с Департаментом кибербезопасности СБУ, Киберполицией и Госспецсвязи. Все команды работают в усиленном режиме, чтобы свести к минимуму риски дальнейших атак и обеспечить безопасность персональных данных граждан.

Напомним, что 19 декабря 2024 года Украина испытала один из крупнейших кибератак за всю историю. Основной мишенью стали государственные реестры, что привело к временному блокированию ряда важных сервисов. Несмотря на сложность ситуации, Минюст оперативно реагировал, и выплаты для граждан, в том числе социальные, были произведены согласно графику. В то же время в Минсоцполитики отметили, что атака на реестры Минюста не повлияла на проведение социальных выплат, и часть из них была выплачена вовремя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в результате кибератаки не работает в частности реестр недвижимости. При этом эксперты, а также представители Минюста заявляют, что хакеры не получили доступа к данным украинцев и не могут изменить информацию о праве собственности на недвижимость.

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