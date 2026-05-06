На Ривненщине бушует масштабный пожар: местные власти бьют тревогу из-за угрозы населенным пунктам. Фото и видео

В среду, 6 мая, в Ривненской области вспыхнул масштабный лесной пожар между селами Блажово и Бельск. Огонь стремительно распространялся, из-за чего возникла реальная угроза для населенных пунктов.

К ликвидации стихии привлечены пожарные подразделения лесной охраны и ГСЧС. Об этом сообщил Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский.

В комментарии "Суспільному" он отметил, что ликвидации пожара мешал сильный ветер.

"Горит лес. Это так называемый верховой пожар и потушить его очень сложно из-за ветра. Огонь уже распространился дальше – до сел Березовской громады Глинное, Хмель", – сказал Таргонский.

В полиции Ривненской области отметили, что полицейские офицеры общины на лесных дорогах обеспечивали охрану общественного порядка и регулировали дорожное движение, ведь из-за порывов ветра направление распространения дыма резко менялось.

"Правоохранители информируют граждан об опасности, призывают воздержаться от поездок в опасном направлении и перекрывают потенциально опасные участки. Работники полиции предостерегают граждан: не провоцируйте возникновение пожаров. Помните – сжигание сухой растительности может нанести непоправимый вред экосистеме. Напоминаем, что за такие действия предусмотрена административная, а в отдельных случаях – и уголовная ответственность", – сказано в сообщении.

В Ривнеоблэнерго сообщили, что масштабный пожар на Рокитновщине вызвал аварийное отключение воздушной линии электропередачи. Без электроснабжения остались 970 абонентов: два населенных пункта полностью, еще один – частично.

Из-за интенсивности огня энергетики Рокитновского участка смогли начать восстановительные работы только через несколько часов после начала пожара. Специалисты работали над запиткой потребителей по резервным схемам. Надеемся, что в ближайшее время электроснабжение удастся восстановить.

"Важно: ремонт воздушной линии станет возможным только после полной ликвидации пожара спасателями", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая в Закарпатской области вспыхнул лесной пожар в районе поселка Воловец. Огонь охватил около 75 га леса, с пламенем боролись спасатели, которым помогали местные жители.

