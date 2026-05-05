На Закарпатье бушует масштабный лесной пожар: привлечены спасатели из нескольких районов. Фото и видео

София Закревская
Новости. Общество
Во вторник, 5 мая, в Закарпатской области вспыхнул лесной пожар в районе поселка Воловец. Огонь охватил около 75 га леса, с пламенем борются спасатели, которым помогают местные жители.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

"На месте образован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. К тушению пожара привлечено 19 единиц техники, 128 человек и авиация. Помогают бороться с огнем и местные жители. Ситуация находится на моем личном контроле", – написал он.

Журналист Виталий Глагола написал, что, предварительно, горит лесная подстилка в урочище Килица. По его словам, на место прибыли работники ГСЧС из всех соседних районных центров, также привлечены специалисты Воловецкого лесного хозяйства.

Глагола показал фото очагов возгорания, которые пока не удается ликвидировать.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года житель города Балаклея Харьковской области выбросил недокуренную сигарету в сухую траву. Из-за этого поднялся масштабный пожар и сгорело почти 350 гектаров леса – теперь мужчине грозит от пяти до десяти лет за решеткой.

