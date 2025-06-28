В Хмельницкой области мужчина получил повестку и не явился на военный сбор: стало известно, как его наказали

В Хмельницкой области военнообязанный мужчина уклонился от мобилизации и понес наказание. За игнорирование боевой повестки его приговорили к тюремному сроку.

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Ближайшие три года 45-летний житель Каменецкой громады проведет в тюрьме. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, в ходе судебного разбирательства прокуроры доказали, что в октябре 2023 года мужчина получил повестку об отправке в воинскую часть для прохождения военной службы по мобилизации. Однако без уважительных причин на указанную дату и время на сбор не явилось.

В итоге суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или военного положения. Согласно приговору, мужчина ближайшие три года проведет в тюрьме.

При этом в Хмельницкой областной прокуратуре подчеркнули, что приговор суда не вступил в законную силу. Таким образом он может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители на Сумщине разоблачили схему, по которой для мужчин призывного возраста оформляли несуществующую инвалидность, чтобы люди могли избежать мобилизации и выехать за границу. Такая "услуга" стоила восемь тысяч долларов.

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