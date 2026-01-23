На Полтавщине мобилизованный сбежал по дороге в пункт сбора и поплатился: какое решение принял суд

В Полтавской области мужчина уклонился от прохождения военной службы. Мобилизованный мужчина сбежал из транспорта, который ехал в пункт сбора.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет условного срока. Об этом говорится в приговоре Чутовского районного суда.

Подробности дела

Согласно имеющимся материалам, мужчина состоял на воинском учете и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе. В июле 2025 года он получил мобилизационное распоряжение и повестку.

Житель Полтавщины был предупрежден об ответственности за неявку, но все равно уклонился от выполнения обязанности и самовольно оставил транспорт, следовавший к месту сбора.

В суде обвиняемый признал вину и выразил раскаяние. Его приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации, однако реальный срок заменили на два года условного наказания.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента провозглашения в Полтавском апелляционном суде.

Напомним, в Ивано-Франковске сотрудники ТЦК и СП мобилизовали мужчину, который не стоял на воинском учете. Из этого реестра гражданин был исключен еще в 1999 году. Суд признал действия представителей военкомата незаконными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области мужчину отправили в тюрьму за отказ от боевой повестки. Свое решение он объяснил тем, что ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Суд решил, что документально оформленной отсрочки у мужчины нет, поэтому отправил его за решетку.

