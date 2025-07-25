Делал приступ эпилепсии во время проверки в Кропивницком: в ТЦК прокомментировали слухи о мужчине

В Кропивницком человеку якобы стало плохо во время общения с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки – соответствующее видео 25 июля начали распространять в сети. Однако в Кировоградском областном ТЦК опровергли информацию о якобы ухудшении состояния здоровья мужчины, с которым общались военнослужащие.

Видео дня

В ТЦК утверждают, что обнаруженный мужчина "нарушил требования воинского учета в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях". А приступ болезни он симулировал.

Причем задержанный гражданин "начал демонстративно изображать приступ эпилепсии и упал на землю" только после установления личности и предоставления ему разъяснений о нарушении законодательства.

"На место происшествия сразу вызвали "скорую". Мужчину доставили в лечебное учреждение, где после медицинского осмотра установили у него отсутствие эпилептического приступа, а электронная медицинская документация гражданина свидетельствует также об отсутствии ни одного случая диагностированной эпилепсии в прошлом", – отметили в ТЦК.

Также в ТЦК отметили, что никаких неправомерных действий со стороны представителей учреждения или других служб совершено не было.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области задержали заместителя начальника районного территориального центра комплектования. Как выяснилось, чиновник обещал человеку исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку в размере трех тысяч долларов.

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