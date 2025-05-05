На побережье Одесщины снова обнаружили пятно мазута. Фото

На побережье Одесской области снова нашли пятна мазута, появившиеся в результате аварии российских танкеров в декабре 2024 года. Пятна нефтепродуктов были небольшими, поэтому их быстро собрали.

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Об этом 5 мая сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев. Он отметил, что вероятно мазут есть и в других местах Одесщины, однако, к сожалению, нет возможности обследовать все пляжи.

"Небольшие фракции мазута вновь обнаружены в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". В пределах нацпарка снова найден один участок на песчаной пересыпи, где море выбросило мазут фракций диаметром в 5 мм. Его немного – где-то около 50 граммов и его нами оперативно собрано", – отмечается в сообщении.

По словам Русева, из-за жары +28 градусов на песке, нефтепродукт стал очень мягким. Кроме того, в последние дни сильные ветры и перенос песка через пересыпь, вероятно, засыпают его, и он растворяется в толще песка, отравляя песчаные биоценозы. Основная часть мазута после аварии в декабре с потеплением уже растворяется и попадает в пищевые цепи морской экосистемы.

"В настоящее время в нацпарке на побережье мазута больше нет (если смотреть только визуально), но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит на берег, поскольку миллионы мелких фракций поднимаются со дна моря и дрейфуют в водах Северо-Западной части Черного моря", – подчеркнул доктор биологических наук.

Напомним, в начале года, на территории песчаной пересыпи Черного моря рядом с Дунайским биосферным заповедником начали убирать нефтепродукты. Они вытекли из-за аварии двух танкеров страны-агрессора в Керченском проливе. Замазученый песок передадут в специальное учреждение по переработке и восстановлению.

Как сообщал OBOZ.UA, разлив нефти из российских танкеров привел к экологической катастрофе в Черном и Азовском море. Однако Россия пытается скрыть масштабы проблемы, подвергая людей опасности. Оккупанты убеждают, что отравленная мазутом рыба якобы "абсолютно безопасна" для здоровья тех, кто ее будет есть.

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