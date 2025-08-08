На Одесщине мужчина отказался от прохождения ВВК и поплатился: какое решение принял суд

Жителя села Липецкое Котовского района Одесской области наказали за нарушение правил воинского учета. Мужчина отказался от прохождения ВВК, за что получил штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5 100 гривен.

К уголовной ответственности фигуранта привлек Подольский горрайонный суд. Соответствующий приговор (от 26 июня 2025 года) опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно материалам, подсудимый отказался от направления на военно-врачебную комиссию, понимая, что это является правонарушением.

В марте в отношении военнообязанного открыли уголовное производство. Меру пресечения ему не избирали.

Известно, что фигурант холост, имеет неполное среднее образование, работает по найму. Судимостей у него ранее не было.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 337 УК Украины (Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки). Приговор уже вступил в законную силу.

Какая ответственность грозит за неявку по повестке

Если речь идет о повестке для уточнения данных или о вызове на ВВК – законодательство предусматривает административную ответственность, а именно штраф. Процедура привлечения к ответственности начинается с обращения представителей ТЦК и СП в полицию и объявления нарушителя в розыск.

Неявка по боевой повестке повлечет за собой уже уголовную ответственность.

Как писал OBOZ.UA, ранее жителя Полтавской области наказали испытательным сроком за уклонение от мобилизации во время военного положения. Мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК: по его словам, из-за плохого самочувствия и мнения, что он непригоден к службе.

