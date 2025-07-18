На Полтавщине мужчина не явился в ТЦК по повестке из-за "плохого самочувствия": чем все закончилось

Жителя Полтавской области наказали испытательным сроком за уклонение от мобилизации во время действия военного положения. Мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК: по его словам, из-за плохого самочувствия и мнения, что он непригоден к службе.

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Когда дело дошло до суда, выяснилось, что гражданину ампутировали обе стопы. Такие детали рассказываются в приговоре Гадячского районного суда Полтавщины.

Согласно судебным материалам, военнообязанный житель области получил повестку 24 августа 2024 года и должен был явиться в территориальный центр комплектования 26 августа. Однако он проигнорировал вызов и не прибыл в определенный срок, чем фактически уклонился от мобилизации.

На заседании суда мужчина признал свою вину, однако объяснил причины, по которым не явился в тот день. По его словам, 23 августа 2024 года он попал в больницу из-за отравления. Именно там его отыскал участковый и передал ТЦК, где впоследствии ему вручили повестку.

Однако, по словам обвиняемого, из-за плохого самочувствия он не смог прийти в указанный день. Также мужчина признался, что считал себя непригодным к военной службе из-за серьезных проблем со зрением.

На суде было доказано, что мужчина с детства действительно имеет проблемы с сердцем и зрением, из-за чего не проходил срочную военную службу. Во время медосмотра в январе 2024 года у него диагностировали заболевание, которое требовало лечения, поэтому только в марте 2024-го его признали годным к службе. Согласно медицинским выпискам, 23 февраля 2025 года он получил холодовую травму – отморозил пальцы обеих стоп и врачи были вынуждены ампутировать ему обе нижние конечности. С тех пор мужчина не способен самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе.

Кроме этого, суд установил, что обвиняемый вместе с женой воспитывают двух несовершеннолетних детей. В марте 2023 года женщина перенесла тяжелый инсульт, после чего длительное время проходила лечение, пока не способна работать и тоже нуждается в уходе.

Несмотря на сложное состояние жителей Полтавщины, на момент оглашения приговора, обоим не было назначено ни одной группы инвалидности. А суд признал гражданина виновным в уклонении от мобилизации по ст. 336 УКУ и приговорил его к одному году испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области на три года тюрьмы осудили отца троих детей, который отказался от мобилизации после получения повестки. Он также был забронирован до декабря 2025 года.

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