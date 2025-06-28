На Львовщине мужчину судили за продажу советских знаков отличия в интернете: в чем причина и какое решение приняли

Суд города Городок Львовской области дал один год испытательного срока мужчине, который продавал в интернете советские знаки отличия. Он признан виновным в распространении коммунистической символики.

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Приговор, который вынес Городокский районный суд, 25 июня был обнародован в Едином государственном реестре. По материалам дела, обвиняемый продал нагрудный знак и два значка СССР за 250 грн на сайте объявлений OLX.

В частности, мужчина выставил на продажу нагрудный знак с надписью "Отличник советской армии" и два значка с изображением коммунистических лидеров.

В середине января 2024 года он лично за 250 грн продал советскую символику покупателю.

Мужчина в суде полностью признал вину и показал, что имел значки с коммунистической символикой, которые вместе с другими вещами намеревался продать.

"Сейчас осознал противоправность содеянного, сожалеет, с призывом на раскаяние, просит его строго не наказывать", – говорится в приговоре Городокского районного суда.

Суд признал мужчину виновным в уголовном правонарушении.

Ему назначили один год испытательного срока.

Конфискованные коммунистические знаки суд обязал вернуть подсудимому. Мужчина еще может подать апелляцию на решение суда.

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