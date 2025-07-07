На крыло стала Миннехаха: один из птенцов Грицика и Одарки совершил свой первый полет. Видео

Один из птенцов аистов Грицика и Одарки, за которыми следит вся страна, совершил свой первый полет. Знаковое "путешествие" птицы, по имени Миннехаха состоялась 6 июля и длилась 17 секунд.

Видео дня

Об этом стало известно из сообщения Ирины Саражинской в Facebook, которая опубликовала видео с камеры видеонаблюдения за гнездом аистов. Сейчас в "доме" пернатых находится 4 молодых птиц.

"6 июля в 14:50:59 это наконец произошло! В прямом эфире на глазах у почти 200 зрителей ютуб-канала "Аист Грицько" совершил свой первый полет один из четырех молодых аистов. Это стала первой на крыло Миннехаха, которой именно сегодня исполняется 2 месяца со дня появления на свет", – говорится в сообщении.

По словам Ирины Саражинской, ролик уже является историческим в этом сезоне аистовых наблюдений.

"Поэтому кто не видел, как это было вживую, имеет прекрасную возможность посмотреть в записи видео о первом вылете из гнезда, который длился 17 секунд. Приятного просмотра и таких же увлекательных, трогательных эмоций, которые были у всех очевидцев первого полета молодого аиста белого", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "звездное" гнездо аистов находится в селе Леляки Пирятинской общины на Полтавщине.

Напомним, в начале мая аисты Грицик и Одарка стали родителями трех птенцов. В гнезде оставались яйца. Первый аистенок родился 6 мая, еще двое – 7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля гнездо аистов засыпало снегом, когда в нем лежали яйца. К тому же в нем развернулась настоящая драма – Одарка долго ждала своего партнера, пока не приняла в гнезде другого аиста. Его назвали Грициком и именно он в этом году стал отцом аистят.

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