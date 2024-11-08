На Кировоградщине повязали руководительницу МСЭК, которая требовала взятку у парализованного воина ВСУ. Фото

В Кировоградской области на коррупционном преступлении "погорела" руководительница местной медико-социальной экспертной комиссии, которая была депутатом горсовета. Женщина требовала деньги у парализованного воина Вооруженных сил, когда он оформлял инвалидность.

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Об этом 8 ноября сообщила Служба безопасности Украины. По данным источника нашего издания, подозреваемая – это глава Александрийской межрайонной МСЭК Ирина Корнилова.

Следователи заявили, что руководительница МСЭК требовала взятку в размере 2 тысяч долларов США у воина ВСУ, раненного во время выполнения боевого задания, за пожизненное установление ему второй группы инвалидности.

Защитник получил тяжелое ранение в боях у города Часов Яр на Донетчине весной 2023 года. В него попали обломки российской управляемой авиабомбы, после чего левую сторону тела парализовало.

"Глава МСЭК все равно требовала взятку от военного за оформление статуса", – указали в СБУ.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность должностного лица и задержали ее с поличным, когда она получала всю сумму взятки. Операцию провели сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции.

Объявлено подозрение по ч. 1 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд должен определить фигурантке меру пресечения.

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим: на сайте Александрийского городского совета сказано, что Корнилова Ирина Ивановна сложила полномочия 13 сентября 2024.

Она родилась 13 ноября 1970-го в селе Бовтышка Кировоградской области. Окончила Ивано-Франковскую государственную медицинскую академию в 1996 году по специальности "Лечебное дело".

Александрийскую МСЭК Ирина Корнилова возглавляет с января 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно чиновницу Центральной МСЭК задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тысячи долларов для освобождения от военной службы. Ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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