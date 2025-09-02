На 'Киевстар ТВ' стартует первый оригинальный сериал собственного производства 'Витя': когда премьера

На платформе Киевстар ТВ состоялась премьера первого original-сериала – "Витя". Это событие открывает для зрителей новую линейку собственного контента и становится важным шагом для развития украинского сериального рынка.

Накануне премьеры в Киеве прошел специальный показ двух первых серий для актеров, инфлюенсеров, лидеров мнений и представителей медиа. Гости стали первыми, кто увидел драмеди об автослесаре из Лубен, который мечтает стать психологом. "Витя" – это история о поиске себя, вере в собственные силы и юмор в ежедневных вызовах.

"Запуск первого original-сериала – это очень важное событие для нас. Мы стремимся создавать качественный украинский контент, который будет близким и понятным нашей аудитории. "Витя" – это только начало, и мы верим, что эта история найдет отклик в сердцах зрителей и задаст тон всем нашим следующим проектам", – комментирует Павел Рыбак, СЕО Киевстар ТВ.

Сюжет сериала рассказывает о молодом автослесаре Вите из Лубен, который, имея искреннее желание помогать людям, начинает консультировать клиентов прямо на СТО, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля. Его нестандартный подход быстро приносит ему популярность, однако ставит перед выбором: остаться в родном городе или попробовать реализовать себя в столице.

""Витя" – это история, которая имеет для меня особое значение. Я рад, что наша команда смогла создать сериал, в котором зрители узнают себя и свои ежедневные переживания, но одновременно улыбнутся и поверят в собственные силы", – комментирует Виктор Дуфинец, соавтор и исполнитель главной роли.

Проект создан в сотрудничестве с FILM.UA Group и основан на идее одноименного короткометражного фильма режиссера Максима Соседи, который получил международное признание.

Напомним, что официальным саундтреком к сериалу стала песня "По-любому все будет клёво" в исполнении группы Adam и певицы KOLA – легкая, мелодичная и искренняя композиция, точно передает настроение истории.

Творческая команда:

Автор идеи, режиссер, соавтор – Максим Сусида

Сценарист – Екатерина Холоденко

Соавтор, исполнитель главной роли – Виктор Дуфинец

Продюсер – Алена Тимошенко

Исполнительный продюсер – Ярина Фостяк

Оператор-постановщик – Сергей Граблев

Сериал доступен для просмотра на платформе Киевстар ТВ. Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox или медиаприставке. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров — для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

