На какой срок можно получить бронь от мобилизации: объяснение

В Украине бронирование от мобилизации действует от шести до 12 месяцев. Такую отсрочку могут получить работники органов власти, критической инфраструктуры и предприятий, важных для экономики и обороны.

Как сообщают медиа, такое право имеют также работники сфер энергетики, транспорта, связи и другой критической инфраструктуры. Кроме того, бронирование могут получить работники частных компаний, если их предприятия признаны критически важными для экономики или отдельного региона.

Для частного сектора действуют отдельные требования. В частности, средняя заработная плата на предприятии должна составлять не менее 21 617,5 грн. Также работник должен быть официально трудоустроенным и иметь актуальные данные в государственном реестре "Оберег".

Бронирование является временным и обычно оформляется на шесть месяцев для работников предприятий. В то же время для должностных лиц государственной власти оно может действовать в течение всего периода мобилизации.

После завершения определенного срока отсрочку следует оформить повторно.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

Также OBOZ.UA сообщал,

во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

