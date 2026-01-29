На Франковщине вылепили из снега двухметрового гуцула-музыканта. Фото

В Полянице, что на Ивано-Франковщине, на террасе одного из парков-отелей, на высоте седьмого этажа прикарпатские художники создали снежную композицию. Центральным образом ее стал гуцул-музыкант, который играет на цимбалах.

Об этом рассказали в Управлении культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской ОГА. Авторами проекта являются ветеран войны, скульптор Василий Семко и художник Владимир Березный – активные участники благотворительных аукционов в поддержку ВСУ.

Снежная скульптура имеет около двух метров в высоту и семь метров в длину. Снег утрамбовывали и впрессовывали вручную. Художникам "помогали" зимние морозы, которые надежно "скрепили" конструкцию.

После работы на высоте авторы продолжили творческий диалог уже на земле и создали вторую снежную скульптуру с другим художественным замыслом.

Их работы мгновенно привлекли внимание туристов и жителей региона. Снежные фигуры стали временным культурным пространством под открытым небом.

Что известно о художниках

Василий Семко – скульптор из поселка Перегинское, ветеран войны. В своем творчестве сочетает традиционные образы с современным осмыслением украинской идентичности.

Владимир Березный – ивано-франковский художник, известный своим образным языком и глубоким чувством формы.

Они оба активно участвуют в благотворительных художественных инициативах в поддержку Вооруженных Сил Украины.

