На Джарилгаче уже 5-й день горит абсолютная заповедная зона: что известно

Уже пять дней продолжается пожар на ценнейшей степной территории Джарилгацкого национального природного парка. Горящая часть парка – это зона абсолютной заповедности, где даже ограничено посещение людьми.

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Об этом сообщает Украинская природоохранная группа. С первых дней полномасштабного вторжения России Джарилгач находится под оккупацией.

На пылающей территории сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова, поскольку другие участки заболочены или подтоплены. Также здесь находятся популяции всех редких степных животных, проживающих на острове, в частности, наибольшее количество копытных.

Эта территория была признана заказником еще в 1974 году, за 35 лет до основания национального парка.

"Несомненно, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова", – пишет природоохранная группа.

Напомним, что в Алматы (Казахстан) в микрорайоне Аккент 1 августа произошел масштабный пожар в 16-этажном доме. Загорелись электрические кабели в лифтовой шахте на уровне пятого-шестого этажей. Поэтому некоторым людям пришлось прыгать с высоты на мать, спасаясь от огня.

Как писал OBOZREVATEL, в Греции из-за сильного ветра лесные пожары достигли состава боеприпасов. 28 июля там раздалась серия взрывов, местное население эвакуировали, а десятки истребителей F-16 перебросили с авиабазы неподалеку на другой аэродром.

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