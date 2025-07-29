На Буковине зафиксировали землетрясение: что известно

Во вторник, 29 июля, на Буковине было зафиксировано землетрясение. Природное явление произошло в Черновицкой области и достигло магнитуды 2,3 (по шкале Рихтера).

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Об этом сообщили на сайте Главного центра специального контроля. Там отметили, что подземные толчки начались утром в 05:15.

Что известно

"29 июля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка, Черновицкого района, Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км", – говорится в сообщении.

Природное явление зафиксировали специальные приборы, поскольку для людей сила такого природного явления является незаметной. По классификации землетрясение относится к еле ощутимым.

Что предшествовало

В воскресенье, 27 июля, в Полтавской области было зафиксировано землетрясение, которое достигло магнитуды 2,9 (по шкале Рихтера). Подземные толчки начались в 10:47 в районе села старые Санжары, а эпицентр залегал на глубине 7,1 километра.

Как писал OBOZ.UA, вечером 31 мая 2025 года в Украине было зафиксировано сразу два землетрясения. Подземные толчки произошли на Закарпатье, вблизи румынско-украинской границы.

О том, как и почему возникают землетрясения и где самые опасные зоны в Украине, читайте по ссылке.

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