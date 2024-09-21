Землетрясения: как и почему они возникают, где находятся самые опасные зоны в Украине

Землетрясения являются одними из самых смертоносных стихийных бедствий на Земле. Опасные толчки появляются, когда огромное количество энергии выделяется из земной коры в форме сейсмических волн.

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Сейсмичность Украины проявляется в западных, юго-западных и южных районах, где выделяются два основных активных региона: Карпатский и Крымско-Черноморский. По данным геологов, каждый год на нашей планете происходит в среднем до 20 крупных землетрясений, пишет Space.com.

Что такое землетрясения

По словам ученых, землетрясения – это кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные перемещением масс горных пород в недрах Земли. Сейсмические волны излучаются наружу от источника сотрясения, известного как гипоцентр, и могут нанести непоправимый вред инфраструктуре, достигнув поверхности. Ведь во время сильных землетрясений на поверхности Земли часто возникают разломы, оползни и цунами.

По данным ЮНЕСКО, среди всех стихийных бедствий землетрясения занимают первое место в мире по нанесенному экономическому ущербу и количеству погибших.

Землетрясения оценивают по 12 бальной шкале. От 1 до 5 баллов – почти не слышно землетрясение, от 5 до 7 – на верхних этажах многоэтажек качаются люстры, от 7 до 9 – на стенах домов возникают трещины, от 9 до 12 – дома разрушаются.

По данным Геологической службы США (USGS), ежегодно на Земле происходит около 20 000 землетрясений, то есть примерно 55 ежедневно. К счастью, большинство из них остаются незамеченными, потому что слишком слабы. А что касается мощных – с магнитудой 7 и выше, то таких бывает до 20 в год.

Несмотря на то, что по всему миру работает сеть сейсмических наблюдений, землетрясения очень трудно предсказать и их невозможно предотвратить. Поэтому в районах, подверженных землетрясениям, приняты строгие строительные нормы с учетом сейсмостойкости, чтобы предотвратить человеческие жертвы.

Как образуются подземные толчки

По словам ученых, землетрясения возникают из-за извержений вулканов, оползней и даже ударов метеоритов. Но самая распространенная причина землетрясений – движение тектонических плит.

Ученые объясняют, что между атмосферой вверху и астеносферой внизу (верхним слоем земной мантии) лежит внешний слой Земли – литосфера. Этот слой состоит из пластин, толкающихся на вершине астеносферы. Температуры в астеносфере колеблются от 1300 до 1700 градусов по Цельсию, а глубина колеблется от 100 км до 250 км под поверхностью Земли.

Высокие температуры приводят к тому, что слой астеносферы обладает достаточной эластичностью, чтобы "течь".

Когда две плиты пытаются проехать друг мимо друг друга, трение не позволяет им относительно легко скользить, что вызывает напряжение в точке контакта. В конце концов камень соскальзывает, высвобождая огромное количество энергии в виде волн, проходящих сквозь недра Земли к поверхности и вызывающих дрожь, которую мы чувствуем во время землетрясения. Точка на поверхности Земли, которая находится непосредственно над очагом – или гипоцентром – землетрясения, известна как эпицентр.

Согласно заявлению USGS, землетрясения могут возникать где угодно от поверхности Земли до глубины около 700 километров. Они распространены вдоль краев границ плит и по данным Британской геологической службы, более 80% встречаются на краю Тихого океана в районе, известном как "Огненное кольцо".

Однако некоторые землетрясения могут происходить вдали от этих границ, даже посередине плиты. Они известны как внутриплитные землетрясения. И хотя о них мало известно, некоторые ученые считают, что они являются результатом существующих разломов, образовавшихся в земной коре давно.

Сейсмичность в Украине

В Украине, по информации Всемирного центра данных, есть два основных сейсмических региона: Карпатский и Крымско-Черноморский.

Сейсмичность Карпатского региона определяется землетрясениями с очагами в Закарпатье, Карпатах, Прикарпатье, а также на прилегающих территориях соседних стран: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Наиболее сейсмоактивным является Закарпатье.

На значительную часть территории Украины оказывают влияние подкорковые землетрясения из зоны Вранча в Румынии. Из-за больших глубин и высоких магнитуд, землетрясения зоны Вранча проявляются на огромной территории: от Греции на юге – до Финляндии на севере.

Сейсмичность Крымско-Черноморского региона определяется эпицентрами землетрясений, расположенными в акватории Черного моря, вблизи Южного берега Крыма, которые характеризуются самыми высокими на территории Украины показателями – магнитудами до 6.8.

Отдельным сейсмическим районом можно считать область дельты Дуная. Здесь в исторические времена происходили землетрясения с максимальной магнитудой около 7, которые вместе с землетрясениями зоны Вранча представляют серьезную опасность для территории Одесской области.

В центральной части территории Украины, в частности, в пределах Украинского щита, за последние столетия зафиксировано лишь несколько землетрясений с малой глубиной очагов и невысокими магнитудами.

В Украине создана национальная сеть сейсмических наблюдений, в состав которой входит 18 сейсмических и 14 комплексных геофизических станций.

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