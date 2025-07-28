На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 2,9: что известно

В воскресенье, 27 июля, в Украине было зафиксировано землетрясение. Оно произошло в Полтавской области и достигло магнитуды 2,9 (по шкале Рихтера).

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На сайте Главного центра специального контроля сообщается, что подземные толчки начались в 10:47 в районе села Старые Санжары (чуть дальше на северо-запад) Полтавского района. Эпицентр залегал на глубине 7,1 километра.

Люди природного явления не заметили – его "увидели" специальные приборы. "По классификации землетрясений относится к не ощутимым", – уточнили эксперты.

Отметим, что предыдущее землетрясение (с чуть более низкой магнитудой 2,6) в нашей стране произошло 13 июля. Это случилось на территории Черновицкой области. А в ночь на 1 июля это явление (с магнитудой 3,1) наблюдалось вблизи села Карпуси на Полтавщине.

Как писал OBOZ.UA, вечером 31 мая 2025 года в Украине было зафиксировано сразу два землетрясения. Подземные толчки произошли в Закарпатской области, недалеко от румыно-украинской границы.

О том, как и почему возникают землетрясения и где самые опасные зоны в Украине, читайте в материале по ссылке.

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