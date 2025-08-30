'Мы знаем имя убийцы': Порошенко приехал на место, где застрелили Парубия во Львове, и почтил его память. Видео

Народный депутат Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 30 августа приехал на место убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Политик обвинил в преступлении кремлевского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Видео Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook. Он признался, что еще не может говорить о Парубие в прошедшем времени.

"Но теперь во Львове есть место казни украинского сына, патриота, настоящего националиста. И мы не могли сюда не приехать", – заявил нардеп.

"Убийствами Россия осуществляет свою "денацификацию" нашего народа. Но ей ничего не удастся – чем бы ни оправдывались эти преступления: то ли желанием отомстить украинцам за то, что мы стали в бой и сохранили государство, то ли попыткой запугать.

Мы знаем имя убийцы. Все его знают. Это военный преступник Владимир Путин. Кто бы ни был исполнителем, но заказчиком и тем, кто должен понести ответственность, является именно Путин", – уверен Порошенко.

По его словам, после трагедии ему и его сторонникам звонило очень много людей, чтобы выразить соболезнования. "Огромное количество лидеров государств, правительств, министров иностранных дел и парламентариев разделяют наше горе. Андрей был для каждого из нашей команды родным человеком", – заявил политик.

Он пообещал приложить максимальные усилия, чтобы найти исполнителей убийства.

"И сделаем все возможное, чтобы довести дело Андрея до победы. Слава Украине!" – написал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 августа около 12:00 на улице Ефремова во Львове застрелили народного депутата и бывшего председателя ВРУ Андрея Парубия. Для задержания злоумышленника правоохранители объявили спецоперацию "Сирена". Предварительно, в политика несколько раз из короткоствольного оружия выстрелил курьер, которому удалось скрыться с места преступления.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. Правоохранительные органы привлекли все силы для установления обстоятельств преступления и поиска злоумышленника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!