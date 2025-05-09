'Безнаказанности не будет': в ЕС анонсировали важное решение по трибуналу для России за агрессию

Европейский Союз уже завтра, 9 мая, предоставит окончательное политическое согласие на создание трибунала для России за военные преступления агрессии, совершенные против Украины. Уже есть реестр военных преступлений, а также технические детали по работе трибунала.

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Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кая Каллас на пресс-конференции 8 мая в Варшаве, накануне своего визита в Украину. Она подчеркнула, что будет объявлено о двух важных решениях для Киева.

"Завтра мы дадим окончательное политическое согласие на начало создания трибунала за преступления агрессии. Безнаказанности не будет. Будет ответственность за совершенные преступления", – сказала Каллас.

Она добавила, что ответственность также понесут лица, которые развязали войну против Украины.

По ее словам, те из политиков, "кто действительно поддерживает мир", 9 мая не могут находиться рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.

"И поскольку завтра у нас 9 мая, День Европы, я хочу подчеркнуть, что все, кто действительно поддерживает мир, не могут стоять бок о бок с Путиным, который начал эту полномасштабную войну в Украине, и те, кто действительно поддерживает мир, должны быть завтра в Украине, а не в Москве", – подчеркнула Каллас.

Высокая представительница ЕС также заявила, что соответствующее решение по трибуналу будет приниматься в рамках Совета Европы 9 мая – во время ее визита в Украину вместе с большой делегацией топ-дипломатов из стран-членов Европейского Союза.

По словам чиновницы, также 9 мая будет объявлено о выделении 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины. Она уточнила, что речь идет о датской инициативе по поддержке ОПК Украины. Эти средства будут поступать от разных стран-членов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Еще в прошлом году в мировом сообществе было поддержано создание специального трибунала для России за преступления, совершенные во время войны против Украины. В частности, инициатива была поддержана во время конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Летом 2024 года еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что организация специального трибунала для российского диктатора Путина и других высокопоставленных представителей кремлевского режима находится на последнем этапе.

Последнее, 13-е, заседание группы по созданию трибунала состоялось в начале февраля 2025 года в Брюсселе. Официально представители Европейской комиссии и Совета Европы заявили о существенном прогрессе в работе группы. Также заявлялось, что завершить процесс создания трибунала планируют до конца текущего года.

Интерпол разблокирует для Украины пути использования его инструментов – это касается именно расследования военных преступлений, которые постоянно совершает страна-агрессор.

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