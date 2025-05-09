'Отмечаем День Европы вместе с Украиной': европейские министры и дипломаты во Львове почтили память погибших украинцев. Фото

Высокопоставленные чиновники европейских государств и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 9 мая совершили визит солидарности во Львов. На Марсовом поле они почтили память защитников, погибших за Украину в российско-украинской войне.

Видео дня

Об этом вице-президент Европейской комиссии написала в соцсети Х, опубликовав фото. Она отметила, что в этот день европейцы празднуют День Европы вместе с Украиной и ее народом.

"Ведь в семье радость и трудности разделяют все. Вместе с министрами иностранных дел мы стоим бок о бок с Украиной за длительный мир. За будущее, в которое мы верим", – написала Каллас.

Во Львове европейских чиновников встретили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава правительства сообщил, что провел обсуждение многих вопросов с Каей Каллас и европейскими министрами, в том числе ситуации на фронте и оборонных потребностей. Также политики обсудили введение 17-го пакета санкций Евросоюза против РФ.

"Украина и Европа в вечном долгу перед теми, кто отдал жизнь за мир и безопасность на всем континенте. Вечная слава Героям! Спасибо всем, кто в этот день бок о бок с Украиной: Высокому представителю ЕС Кае Каллас, министрам иностранных дел стран Евросоюза, еврокомиссарам, дипломатам. Чувствуем и высоко ценим вашу непоколебимую поддержку украинского народа", – добавил Шмыгаль.

Напомним, что 9 мая Украина вместе со странами ЕС отмечает День Европы – праздник мира, единства и общего европейского будущего. Однако для украинцев эта дата не ограничивается лишь формальностью или протокольными речами. Сегодня она приобретает особый символизм, как проявление национального выбора, достоинства и европейского пути, за который украинцы заплатили и продолжают платить самую высокую цену.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Евросоюзе анонсировали важное решение по трибуналу для России за агрессию против Украины. Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что 9 мая ЕС предоставит окончательное политическое согласие на создание трибунала для РФ: уже есть реестр военных преступлений, а также технические детали по его работе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!