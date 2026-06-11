«Мы одинаковые»: Зеленский высказался о правах ЛГБТ-сообщества в Украине

В Украине вновь подняли тему прав ЛГБТ-сообщества и отношения общества к нему. Президент Владимир Зеленский во время публичного мероприятия заявил, что украинцы имеют одинаковые права независимо от каких-либо личных характеристик.

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Он подчеркнул важность открытого диалога в обществе по вопросам равенства и толерантности. Об этом глава государства заявил во время презентации государственной инициативы "Тысячевесна".

Так, президент ответил на вопрос военного из Мариуполя и председателя ОО "ЛГБТ-военные за равные права" Александра Деменко о необходимости культурных продуктов, которые способствовали бы лучшему пониманию ЛГБТ-сообщества в Украине и повышению уровня толерантности в обществе.

Зеленский подчеркнул, что подобные темы должны обсуждаться открыто, без замалчивания или табу.

"Я считаю, что нужно со обществом обо всем открыто говорить, и это абсолютно нормально. Мы все здесь с вами, мы защищаем государство, мы одинаковы, и у нас абсолютно одинаковые права, несмотря на любые предрассудки, извините, людей XV века. Мы с вами — современные люди, и – ", — сказал он –.

Отдельно он обратил внимание на то, что разговоры о равенстве и толерантности важно вести не только с молодежью, которая, по его словам, уже более открыто воспринимает эти вопросы, но и со старшим поколением.

Зеленский добавил, что новые поколения украинцев значительно лучше ориентируются в вопросах многообразия и уважения к правам человека, чем предыдущие.

"Дети у нас намного круче", — с –, — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховный суд Украины оставил в силе решение о признании однополой пары семьей. Летом прошлого года это сделали в Деснянском районном суде Киева и апелляционном суде. По их информации, суд отклонил кассационную жалобу движения "Все вместе!", которое стремилось обжаловать решения предыдущих инстанций.

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