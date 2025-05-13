'Мы делимся продуктами с другими': жители прифронтового Белозерского на Донетчине получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Белозерском Донецкой области несмотря на близость к линии фронта жизнь продолжается. Фонд Рината Ахметова передал в город продовольственную помощь, которую получили местные жители наиболее уязвимых категорий и вынужденные переселенцы. На данный момент выдачи в городе завершены.

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"Люди в Белозерском хорошие – как и у нас везде на Донбассе. Не хочется в другое место ехать. Мечтаю вернуться в свой дом. Сейчас весна и возле него все, видимо, цветет", – говорит Елена Ивановна, переселенка из Мирнограда.

Такие же эмоции и у Ольги Алексеевны из поселка Прелестное Славянского района.

"Это очень красивый город, туристический – был и будет. А сейчас помощь очень нужна, здесь в основном пенсионеры остались. Делимся продуктами с другими", – признается Ольга Алексеевна.

Всего Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.