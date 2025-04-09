Мясной рулет "Фальшивый заяц" для пасхального стола: готовится очень просто

Из мяса можно готовить не только котлеты, но еще и очень вкусные рулеты, а также запеканки. Еще очень вкусным будет "Мясной хлеб", а также закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного рулета "Фальшивый заяц".

Ингредиенты:

Телятина – 800 г

Яйцо в фарш – 1 шт

Яйцо вареное в крутую – 5 шт

Сливки 20% – 100 г

Лук – 1 шт.

Специй: паприка, перец молотый,

2 ст ложки манки

2 ст ложки кетчупа или соуса сладкий Чили

Приправа "К барбекю по-американски"

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте яйцо, специи, лук, сливки, манку и хорошо перемешайте.

2. Выложите фарш на пленку, сверху вареные яйца, сверните, переложите на пергамент, но без пленки.

3. Запекайте 50 минут при 190 градусах, затем еще 15 минут после того как смазали поверхность кетчупом!

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