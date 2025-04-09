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Мясной рулет "Фальшивый заяц" для пасхального стола: готовится очень просто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Рецепт рулета

Из мяса можно готовить не только котлеты, но еще и очень вкусные рулеты, а также запеканки. Еще очень вкусным будет "Мясной хлеб", а также закуски.

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Сочный мясной рулет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного рулета "Фальшивый заяц".

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Телятина – 800 г
  • Яйцо в фарш – 1 шт
  • Яйцо вареное в крутую – 5 шт
  • Сливки 20% – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Специй: паприка, перец молотый, 
  • 2 ст ложки манки
  • 2 ст ложки кетчупа или соуса сладкий Чили
  • Приправа "К барбекю по-американски"

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте яйцо, специи, лук, сливки, манку и хорошо перемешайте.

Ингредиенты для фарша

2. Выложите фарш на пленку, сверху вареные яйца, сверните, переложите на пергамент, но без пленки.

Приготовление блюда

3. Запекайте 50 минут при 190 градусах, затем еще 15 минут после того как смазали поверхность кетчупом!

Готовый рулет

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