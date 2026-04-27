Мясо будет таят во рту: 4 лучших маринада для шашлыка для разных видов мяса

Лучший маринад для шашлыка зависит от вида мяса, а именно кулинары советуют использовать для свинины – лук с томатами или кефир, для курицы — йогурт с травами, а для говядины — вино или киви (для мягкости). И важно – мариновать мясо следует от 2 до 10 часов в прохладном месте.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, какой маринад и из чего приготовить для сочного шашлыка.

Вот несколько проверенных рецептов маринадов

Классический с уксусом (для свинины):

1 кг мяса, 3 луковицы, 2 ст.л. 9% уксуса, 200 мл воды, соль/перец

Луково-томатный (универсальный)

Мясо, лук (кольцами), помидоры (натертые), чеснок, специи.

Кефирный (для мягкости)

Кефир, лук, лимонный сок, специи.

Соевый с маслом (быстрый)

Соевый соус, оливковое масло, чеснок, перец.

Совет

Для маринования используйте стеклянную, керамическую или эмалированную посуду, избегая алюминия.

