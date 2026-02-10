Мужчинам старше 60 лет разрешили проходить военную службу по контракту: Зеленский подписал указ

В Украине официально разрешили мужчинам старше 60 лет проходить службу в Вооруженных Силах по контракту во время военного положения. Служба предусматривает добровольное подписание контракта на год с возможностью продления.

Соответствующий указ 10 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ.

Согласно указу президента, пункт 18 Положения дополнили абзацем следующего содержания:

"с лицами в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" принимаются на военную службу по контракту, – сроком на 1 год".

Основные условия службы по контракту "60+"

Добровольность

Украинцы старше 60 лет проходят службу в рядах ВСУ только на добровольных началах, подписав контракт.

Требования

Основными требованиями являются пригодность по состоянию здоровья, заверенная заключением ВВК. А также соответствующая военно-учетная специальность.

Согласие командира

Решение о зачислении украинцев старше 60 лет на службу будут принимать командиры воинских частей и предоставляют письменное согласие.

Если же контракт подписывает украинец "60+" со званием офицера, то его сначала должен согласовать Генеральный штаб.

"Для принятия на военную службу указанные лица подают соответствующие обращения (заявления) и письма (письменные согласия) от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания. Лицам, которые принимаются на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования в установленном порядке кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы.

