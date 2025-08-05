Мультикам против пикселя: чем отличается камуфляж и что известно о решении Минобороны

Министерство обороны Украины объявило об утверждении нового камуфляжа для военных Вооруженных сил, похожего на популярный "мультикам". Некоторые поняли это заявление как отказ от "пикселя", который украинские воины используют с 2014 года.

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Однако в действительности ситуация несколько сложнее. В чем заключаются главные отличия между "пикселем" и "мультикам" и что предусматривает решение министерства, читайте в материале OBOZ.UA.

Останется ли "пиксель" в армии

5 августа в Минобороны объяснили, что привычный "пиксель" останется в армии, но дополнительно будет утвержден камуфляж ММ-25 ("рисунок маскировочный 2025 года") – очень похожий на Multicam.

Решение было обусловлено запросами самих военных, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор.

До сих пор единственным вариантом для них было купить такое снаряжение самостоятельно, говорят в ведомстве.

Уже объявлены первые тендеры на закупку пробной партии продукции в новых цветах. На 2025 год запланированы поставки по 20 тыс. единиц.

"Пока речь не идет о полной замене действующего рисунка ММ-14 ("пиксель") на ММ-25. Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенных вариантов – "олива", "койот" или ММ-16Ф", – говорится в сообщении Минобороны.

Также отмечается, что введение ММ-25 будет способствовать большей гибкости в обеспечении военных, а также расширит возможности для производителей, которые уже имеют технологические решения для печати и пошива.

"Наша цель – чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы", – заявил директор программы вещевого имущества ГП "Государственный оператор тыла" Никита Чичкан.

В чем преимущества "пикселя" и "мультикама"

И "пиксель", и "мультикам" были разработаны с учетом реального опыта ведения боевых действий. Поэтому основная разница заключается в местности, на которой лучше применять камуфляж.

"Пиксель" считается особенно эффективным на больших расстояниях и в условиях городской застройки.

"Мультикам" в свою очередь известен как более универсальный камуфляж, который легко подстраивается к разнообразной местности.

Он идеально подходит для использования в лесах, пустынях, горах и рекомендован к применению в непосредственной близости к противнику.

"Мультикам" будет оптимальным вариантом, если подразделение постоянно перемещается и вокруг меняется ландшафт.

Мультикам – элемент статусности

Глава Антикоррупционного совета при Минобороны, экс-защитник Юрий Гудименко говорит, что удивлен таким "резонансом" вокруг этой темы.

По его словам, последние полтора года спецподразделения, в частности ГУР, присылали запросы в Генштаб ВСУ и министерство о выдаче формы "Мультикам", которую используют при выполнении задач, но до сих пор были вынуждены закупать за свой счет.

"Речь идет о том, что на данном этапе теперь есть возможность для отдельных спецподразделений по заказу генштаба закупать им форму с рисунком не ММ-14 "пиксель", а ММ-25, который называют "мультикамом", хотя это и не совсем он", – сказал Гудименко ВВС.

Он добавил, что сравнить эти два камуфляжа максимально сложно – все зависит от качества ткани, условий боев и тому подобное.

"Для спецподразделений это и элемент защиты, и элемент статусности, это я могу сказать поскольку сам являюсь бывшим военным. Типа: обычная сухопутка носит пиксель, а спецура носит "мультикам". Такое есть на фронте. Это важный элемент для идентификации спецподразделений", – говорит Гудименко.

История "пикселя" в Украине

В 2014 году армия Украины получила собственный камуфляж на замену советскому "дубу" – "пиксель", созданный по образцу западных армий.

Официально он называется ММ-14, иногда встречается "Порох-1".

Вместо размытых зелено-коричневых пятен ММ-14 состоит из пиксельных квадратиков темного болотно-зеленого, серо-зеленого, темно-серого и светло-зеленого оттенков. Для ВМС "пиксель" имел синие оттенки.

Такой камуфляж должен "размывать" силуэт военного на всех дистанциях и затруднять его обнаружение врагом даже через приборы ночного видения.

"Пиксель" предназначен для маскировки военных как в городской местности, так и в условиях леса и степи.

История "мультикама"

Камуфляж "мультикам" в 2002 году создала американская компания Crye Precision совместно с исследовательским центром U.S. Army Soldier Systems Center. Пятна семи цветов обеспечивают эффективную маскировку в различных типах местности и при разном освещении.

"Мультикам" нашел широкое применение не только среди военных США – на его основе созданы официальные военные формы Великобритании, Австралии, Венгрии, США, Франции и немецкого Бундесвера.

Ранее в Украине "мультикам" использовался для пошива формы миротворческим спецподразделениям, которые отправлялись в Афганистан, Северную Африку и Ирак.

Что предшествовало

Сообщение о новом маскировочном рисунке под названием "ММ-25" появилось 29 июля на сайте Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны.

Это подразделение занимается разработкой и внедрением военной символики, сухпайков и новых образцов вещевого обеспечения, в том числе и формы.

На сайте управления "Партнер МОУ" появилась информация о том, что новый кммуфляж должен постепенно заменить "пиксель".

Поэтому в сети начали обсуждать судьбу уже привычного "пикселя" для ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Минобороны рассказали, как создают военную символику. Нарукавные знаки воинских частей, бригад, батальонов и других подразделений имеют не только прикладное значение, но и важную идеологическую и идентификационную нагрузку, особенно в условиях полномасштабной войны, говорят в министерстве.

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