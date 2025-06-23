Что означают статусы в Резерв+ и какие нюансы стоит знать: объяснение

В приложении Резерв+ отображаются различные статусы воинского учета, которые помогают понять состояние учета гражданина. Основные статусы имеют свое значение и определяют дальнейшие действия.

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OBOZ.UA со ссылкой на Черниговский областной ТЦК объясняет, что означают основные статусы в Резерв+ и как действовать в каждой ситуации.

Статус "Выявленные нарушения правил воинского учета" сигнализирует о выявленных нарушениях. Если лента подсвечивается красным, это означает, что информация передана правоохранительным органам для вызова в территориальный центр комплектования. В таком случае нужно как можно быстрее обратиться в соответствующий центр комплектования.

Статус "Требует уточнения" свидетельствует, что лицо есть в электронном реестре "Оберіг", но не закреплено ни за одним территориальным центром комплектования. Для разрешения ситуации необходимо обратиться в центр комплектования по месту регистрации и предоставить документы для обновления данных.

"Исключен с учета" присваивается тем, кто признан непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии или достиг предельного возраста пребывания на воинском учете. Эта категория лиц не подпадает под правила военнообязанных.

Статус "Снят с учета" применяется в случае, если лицо:

выбыло в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины;

призвано или принято на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

направлена для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

зачисленные в военный оперативный резерв;

в других случаях – по решению МОУ, СБУ, разведывательных органов Украины.

Если появляется сообщение "Данные в реестре "Оберіг" не найдено", это означает, что информация о лице отсутствует или внесена некорректно. В этом случае нужно обратиться в территориальный центр комплектования для уточнения и обновления данных.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

– О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

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