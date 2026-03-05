Можно ли спать в наушниках: соблюдайте 'правило вытянутой руки'

Если вы любите засыпать под музыку, аудиокнигу, успокаивающие звуки океана или любимый подкаст, вы точно не одиноки. Но действительно ли безопасно быть в наушниках во время сна?

Видео дня

По данным клиники Кливленда, аудиолог Валери Рафф, доктор австралийских наук, говорит, что одной из проблем является то, что внутриушные устройства могут вызвать ряд проблем, в частности бактериальные инфекции, пишет Express.

Эксперты объясняют, что "твердые пластиковые наушники" не являются плохими в краткосрочной перспективе, но со временем "засыпание с ними может добавить дискомфорта. Кроме того, внутриушные наушники могут задерживать влагу в вашем ушном канале, особенно если вы идете спать сразу после душа".

Использование устройства в течение длительного времени может способствовать росту бактерий и повышать риск инфекций наружного уха. Длительное использование внутриушных наушников также может привести к чрезмерному накоплению ушной серы.

"Правило вытянутой руки"

Если вы все же хотите использовать их ночью, помните о малоизвестном правиле. Если кто-то стоит на расстоянии вытянутой руки, он не должен слышать ваш звук, а вы все равно должны иметь возможность услышать его при необходимости, не снимая наушников.

В общем, большинство людей могут безопасно слушать музыку громкостью 85 децибел до восьми часов, не испытывая никакого вреда. Однако на каждые 3 децибела, превышающие 85, безопасное время прослушивания следует сокращать вдвое.

Например, при уровне громкости 88 децибел прослушивание следует ограничить примерно четырьмя часами.

Исследование, основанное на самостоятельном оценивании слуха и слухового поведения, показало, что люди, которые слушали музыку более трех часов, имели больший риск возникновения шума в ушах. Кроме того, 10% участников признались, что воспроизводили музыку громкостью 90-100 децибел в течение длительного времени, даже во время сна, что потенциально увеличивает их шансы на потерю слуха в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие наушники выбрать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.