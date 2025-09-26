AirPods 4 или AirPods Pro 3: какие наушники выбрать

Apple обновила обе линейки беспроводных наушников, сделав их максимально похожими. Теперь стандартные AirPods 4 получили почти все ключевые функции серии Pro. Речь, в частности, об активном шумоподавлении, прозрачном режиме и адаптивном звуке.

Это серьезно усложнило выбор: есть ли смысл переплачивать за Pro-версию? Детали рассказали эксперты MacRumors.

Что предлагают AirPods 4

Четвертое поколение стандартных AirPods отличается улучшенной эргономикой, защитой от пыли и воды (IP54), новым H2-чипом и поддержкой голосовых команд Siri.

За дополнительную оплату можно получить модель с шумоподавлением и прозрачным режимом – то есть функциями, которые еще недавно были эксклюзивными для Pro.

AirPods 4 имеют до 5 часов автономной работы и до 30 часов с зарядным кейсом, поддерживают зарядку через USB-C и даже совместимы с Apple Watch-зарядками. Это делает их универсальным выбором для большинства пользователей.

Чем отличаются AirPods Pro 3

Третье поколение Pro-модели, представленное в 2025 году, позиционируется как премиальный выбор. Оно предлагает:

Усовершенствованное шумоподавление (до 4 раз эффективнее, чем в AirPods 4).

(до 4 раз эффективнее, чем в AirPods 4). Функции Conversation Boost , защита слуха и даже возможность использовать как слуховой аппарат.

, защита слуха и даже возможность использовать как слуховой аппарат. Датчик сердечного ритма во время тренировок – удобная альтернатива Apple Watch.

во время тренировок – удобная альтернатива Apple Watch. Более длительную автономность самих наушников (до 8 часов), но несколько меньшую общую работу с кейсом (24 часа).

Полную совместимость с MagSafe и Qi-зарядками, а также новый чип U2 для точного поиска через Find My.

Кому какие подойдут

AirPods 4 – идеальный выбор для большинства пользователей, которые хотят удобные наушники с активным шумоподавлением, но не любят плотную посадку с силиконовыми амбушюрами. Они легче, универсальнее и дешевле.

– идеальный выбор для большинства пользователей, которые хотят удобные наушники с активным шумоподавлением, но не любят плотную посадку с силиконовыми амбушюрами. Они легче, универсальнее и дешевле. AirPods Pro 3 – для тех, кто нуждается в максимальном качестве звука и шумоподавления, дополнительных функций для здоровья и не имеет проблем с использованием in-ear формата.

AirPods 4 стали лучшим вариантом "по умолчанию" для повседневного пользования: они дешевле, но почти не уступают Pro. В то же время AirPods Pro 3 оправдывают свою цену для тех, кто ценит максимальный комфорт во время путешествий и тренировок, а также хочет получить дополнительные "умные" функции.

