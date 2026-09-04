Можно ли перейти из ВСУ в НГУ или СБУ: подробное объяснение

Военнослужащие могут сменить место службы, например, перейти в Национальную гвардию или в Службу безопасности Украины, для этого необходимо соблюдать определенную процедуру. Порядок перевода зависит от того, в какое именно формирование хочет перейти военнослужащий.

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Об этом сообщили в Судебно-юридической газете. И объяснили, как работает механизм перевода из одного подразделения в другое, какие документы нужно подать и сколько времени займет их рассмотрение.

Как перевестись в Национальную гвардию

Перевод из Вооруженных сил в Национальную гвардию предусмотрен через приложение Армия+.

Военнослужащий может по собственной инициативе перевестись один раз в год при условии, что он прослужил в текущей воинской части не менее шести месяцев.

Для перевода необходимо подать рапорт, к которому нужно приложить рекомендательное письмо от воинской части, в которую военнослужащий планирует перевестись, а также военный билет.

После подачи рапорта документы военнослужащего проверяет кадровый центр ВСУ. Затем их передают в Главное управление Национальной гвардии Украины. Рассмотрение может длиться около 30 дней.

Как перевестись в СБУ

Механизма перевода из ВСУ в Службу безопасности Украины через "Армия+" не предусмотрено. Однако это можно сделать другим способом.

Если военнослужащий хочет перевестись в СБУ, ему необходимо обратиться в Службу безопасности Украины и пройти предусмотренные ею процедуры отбора и оформления.

На странице сервиса среди межведомственных переводов указано направление между Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины, однако механизма перевода в СБУ через Армия+ нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине до 20 сентября этого года действует упрощенная процедура возвращения на военную службу после самовольного оставления части. Воспользоваться ею могут военнослужащие, факт самовольного оставления части которых был зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года.

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