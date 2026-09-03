Кто может вернуться в армию после СОЧ по упрощенной процедуре: подробное объяснение

В Украине до 20 сентября этого года действует упрощенная процедура возвращения на военную службу после самовольного оставления части. Воспользоваться ею могут военнослужащие, факт самовольного оставления части которых был зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года.

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Военные могут самостоятельно выбрать новое место службы из более чем 70 доступных подразделений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Упрощенная процедура будет действовать до 20 сентября

По информации оборонного ведомства, воспользоваться упрощенным порядком возвращения на службу после самовольного оставления части можно будет до 20 сентября 2026 года. Он распространяется только на военнослужащих, самовольное оставление части которыми официально зафиксировано до 12 июня включительно.

Те, кто не подаст рапорт в установленный срок или покинул воинскую часть после этой даты, будут возвращаться на службу по общей процедуре, которая занимает больше времени.

Военнослужащие, соответствующие условиям программы, могут самостоятельно выбрать подразделение для дальнейшего прохождения службы. На специальном электронном портале доступна информация о более чем 70 воинских формированиях, среди которых, в частности:

– бригады беспилотных систем;

– артиллерийские и механизированные подразделения;

– штурмовые части.

Военным помогут подобрать должность в соответствии с опытом

При подаче рапорта военнослужащий может указать информацию о своем военном и гражданском опыте, профессиональных навыках и желаемом направлении службы. После рассмотрения заявки с ним может связаться рекрутер выбранного подразделения и подобрать должность с учетом его пожеланий и актуальных потребностей части.

В то же время упрощенная процедура не предусматривает перехода между различными военными структурами. После СЗЧ военнослужащий может вернуться только в то же ведомство, в котором проходил службу на момент фиксации нарушения.

То есть перевестись, например, из Национальной гвардии Украины в ВСУ в рамках этой программы невозможно.

Дополнительные разъяснения относительно процедуры можно получить по номеру горячей линии Министерства обороны 1519.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что количество случаев самовольного оставления части среди новобранцев удалось существенно сократить благодаря изменению подхода к подготовке мобилизованных. Вместо усиления контроля и наказаний в армии сделали ставку на поддержку, информирование и адаптацию людей к новым условиям службы.

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