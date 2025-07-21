Можно ли обжаловать штраф за неявку по повестке в ТЦК: детальное разъяснение

В случае, если гражданин не явился в ТЦК по повестке, его могут объявить в розыск и обязать уплатить штраф. Однако иногда при вынесении постановления есть нарушения, дающие возможность обжаловать штраф.

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Для этого должны быть законные основания. OBOZ.UA рассказывает о таких случаях подробнее.

Когда можно обжаловать штраф за неявку

По словам адвоката АБ Романа Сацыка Марии Ганиной, игнорировать повестку без уважительной причины нельзя. Даже если у гражданина есть действующая отсрочка или бронирование, он все равно обязан прибыть в ТЦК и СП в случае получения повестки.

"Даже если человек ранее уточнял данные, но ему снова пришла повестка для уточнения данных, нужно приходить снова. Не обязаны являться по повесткам только исключении с воинского учета. Не снятые с учета, а полностью с него исключенные. Если им пришла повестка, то это подлежит обжалованию", – рассказала юрист.

В других случаях штраф за неявку по повестке можно обжаловать, если были нарушены процедурные нормы. Например, если повестка поступила в почтовое отделение уже после даты, указанной для прибытия в ТЦК. Или если были допущены другие процессуальные нарушения.

По словам Ганиной, привлечение к административной ответственности предусматривает соблюдение определенного порядка. В частности, постановление о наложении штрафа должно приниматься начальником ТЦК и СП во время специального заседания. Штраф может быть отменен, если лицо не пригласили на это заседание, не уведомили должным образом или не предоставили возможности защитить свои права.

Как обжаловать штраф и куда обращаться

Обжаловать штраф за неявку в ТЦК можно двумя способами: через суд и через вышестоящий орган, чем тот ТЦК, в котором вы состоите на учете.

Например, если лицо приписано к районному ТЦК в Киеве, ему нужно обратиться в Киевский городской ТЦК. Если это Борисполь, Бровары, Буча или другие города области – обращение следует подавать в Киевский областной ТЦК, или сразу в суд.

По словам юриста, на практике целесообразнее обращаться непосредственно в суд, ведь срок обжалования ограничен 10 днями с момента принятия постановления или со дня, когда лицо узнало о его существовании. В высшем органе рассмотрение может затянуться, и есть риск пропустить сроки обращения в суд.

"В судебном порядке обжалование может длиться достаточно долго. Вот мы подали с клиентом на обжалование в июне, а у нас первое заседание назначено только на сентябрь. А в целом это может занять 4-6 месяцев", – объяснила она.

Взимается ли штраф, пока дело рассматривает суд?

Вместе с иском в суд также подается ходатайство о приостановлении взыскания штрафа. Это необходимо, чтобы избежать блокировки счетов и автоматического списания средств.

"Если суд удовлетворит просьбу, то пока идет рассмотрение дела, средства не взимают. Но важно понять, что этот процесс не останавливает процесс мобилизаций военнообязанного", – отметила адвокат.

Что предшествовало

15 июля Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. "За" продление военного положения во время заседания проголосовали 320 народных депутатов. После продления военного положения ВР продолжила и всеобщую мобилизацию в Украине. За законопроект отдали 304 голоса.

Как писал OBOZ.UA, на данный момент военнообязанный гражданин Украины не может получить бронирование от мобилизации, если не обновил военно-учетные данные. Даже если предприятие подаст документы на бронирование такого сотрудника, он будет отклонен.

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