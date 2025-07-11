Можно ли оформить бронь от мобилизации без обновления данных: детальное объяснение

Военнообязанный украинец не сможет получить бронирование от мобилизации, если не обновил военно-учетные данные. Даже если предприятие, которое является стратегически важным для экономики страны, подаст документы на бронирование такого сотрудника, его отклонят.

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Об этом говорится на портале "Юристы.UA". Специалисты дали пояснения на вопрос гражданина, который планирует получить бронирование на рабочем месте, но не обновил данные.

"Бронь вы сможете получить только при условии установления "Резерв+" и уточнения данных", – подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

В другом же варианте, заверил он, военнообязанному гражданину придет отказ в бронировании от мобилизации во время особого периода.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил невозможность оформления бронирования в таких условиях.

"Вы можете попробовать, однако получите отказ, ведь в соответствии с п. 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный уточнил персональные данные", – объяснил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, бронирование – это официальная отсрочка мобилизации для работников, которые нужны государству или экономике не меньше, чем армия. Наличие брони можно проверить в приложении "Резерв+" или по справке из Дія, которую выдает работодатель.

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