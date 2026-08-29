Можно ли копать картошку 30 и 31 августа: благоприятны ли эти даты

В конце августа огородники активно убирают картофель и укладывают урожай на хранение. При определении даты одни хозяева ориентируются прежде всего на степень зрелости клубней и погодные условия, а другие дополнительно учитывают лунный календарь.

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В 2026 году 30 и 31 августа приходятся на период убывающей Луны, который сторонники такого календаря считают благоприятным для работы с корнеплодами. В то же время даже при благоприятной фазе важно убедиться, что картофель уже созрел, а день для уборки будет сухим, отмечают специалисты.

Когда копать картофель в конце августа

Если планировать работы в соответствии с лунным календарем, одним из лучших периодов в конце августа считаются 29, 30 и 31 августа. В эти дни Луна будет убывающей, поэтому их традиционно связывают со сбором урожая, который формируется под землей.

Согласно этому подходу, именно при убывающей Луне рекомендуется выкапывать картофель и другие корнеплоды. Считается, что в этот период растения направляют меньше ресурсов на надземную часть, а собранный урожай лучше подходит для дальнейшего хранения. Поэтому 30 и 31 августа можно считать благоприятными датами, если вы следуете лунному календарю.

Когда не стоит копать картофель в августе

С 21 по 27 августа 2026 года продлится фаза растущей Луны. Огородники чаще всего связывают этот период с работами, направленными на активный рост и развитие растений, поэтому сторонники такого подхода советуют перенести массовую уборку корнеплодов.

28 августа в 07:18 наступит полнолуние, которое также не считается оптимальным временем для выкапывания картофеля. Его воспринимают как переходный период, поэтому для сбора урожая рекомендуют выбрать следующие дни убывающей Луны.

В то же время фазы Луны не должны быть единственным критерием при выборе даты. Гораздо важнее, чтобы картофель был спелым: ботва должна пожелтеть или подсохнуть, а кожура клубней – достаточно укрепиться.

Также желательно копать в сухую погоду, ведь чрезмерно влажная почва затрудняет уборку и может повысить риск повреждения и загнивания клубней при хранении.

Итак, 30 и 31 августа подходят для уборки картофеля по лунному календарю, поскольку приходятся на убывающую фазу. Однако окончательное решение лучше принимать с учетом зрелости клубней, состояния ботвы и прогноза погоды – именно эти факторы имеют наибольшее практическое значение для качества и хранения урожая.

OBOZ.UA писал, почему огородникам не рекомендуют спешить с уборкой картофеля.

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