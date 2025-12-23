Можно ли ходить на кладбище в Сочельник и Рождество: ответ категорический

Рождество традиционно воспринимается как семейный праздник, который принято проводить рядом с близкими. Именно поэтому у некоторых возникает мысль посетить в этот день могилы умерших родственников, в частности принести им праздничные блюда. Однако возникает вопрос: как к такой практике относится церковь?

OBOZ.UA изучил рекомендации священников и выяснил, что с религиозной точки зрения посещение кладбища на Рождество категорически не одобряется. Более того, в сам день праздника в храмах не проводят поминальных богослужений.

Причина заключается в символизме праздника Рождества, который обещает победу жизни над смертью и считается одним из самых радостных дней в религиозном году. Именно поэтому праздник рекомендуют провести в веселье и радости по случаю рождения Спасителя. Светлые эмоции следует разделить с теми, кто живет с вами рядом. Тоска по умершим, даже самая маленькая, не вписывается в концепцию праздника.

"На кладбище нельзя ходить ни на Рождество, ни в Сочельник. Православная церковь в дни крупнейших христианских праздников даже не отпевает усопших. Тем более во время празднования рождения Спасителя", – объяснил одному из украинских изданий религиовед и культуролог Евгений Сависько.

Народные традиции также подчеркивают важность оставаться дома. В частности, чтобы принять колядников, которые приходят с обрядовыми песнями. Считается, что их приход приносит дому благополучие и счастье на весь год.

К слову, накануне Рождества, в Сочельник, посещение мест захоронений также не рекомендуют. С точки зрения церкви рождественские празднования начинаются еще с вечера, поэтому все ограничения уже действуют. А по народным верованиям, имеющим языческие корни, именно этой ночью граница между миром живых и мертвых становится особенно тонкой, и по земле может блуждать нечистая сила. Встреча с ней, по поверьям, не сулит ничего хорошего. Поэтому Сочельник советуют провести дома, в праздничной атмосфере.

Нести кутью на могилы или посещать умерших разрешается уже со следующего после Рождества дня. А непосредственно в праздник лучше посетить церковную службу и искренне помолиться за живых.

