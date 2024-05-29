Можно ли говорить по-украински 'зажарка': как заменить

Овощи, грибы, мука и другие продукты, приготовленные на сковороде с использованием техники пассерования при температуре 120–130 °С, часто называют "зажаркой". Конечно, это типичный русизм, грубая языковая калька.

Известный языковед и доктор филологических наук Александр Пономарев в свое время рассказывал, что лучше называть "зажарку" словом "засмажка", с ударением на первом слоге. Какие еще варианты перевода, разбирался OBOZ.UA

"Засмажка" – ингредиенты, которые добавляют в блюда для улучшения вкуса, аромата и т.д. "Засмажку" используют для супов, подливок или соусов. Это слово можно встретить у классиков украинской литературы, например:

Кашоварить Охрім, ..крає на дощечці сало для засмажки (Григір Тютюнник).

В качестве синонимов можно употреблять следующие лексемы:

запражка;

заправка;

підсмажка.

Кстати, глагол "смажити" следует употреблять для описания процесса приготовления мяса, рыбы, овощей и т.п. без применения воды.

"Жарити", "шкварити", "прягти", "пряжити", "засмажувати", "зажарювати" можно также отдельной тушкой, большим куском.

Мясо можно частично "присмажити" або "усмажити" ("просмажити)" до полной готовности.

К примеру:

Онися пішла в пекарню, звеліла смажити три гуски (І. Нечуй-Левицький).

В печах день і ніч топлять, жарять та шкварять, всяких кручеників заготовляють (Олесь Гончар).

Сичала на столі бензинка, а на ній шкварчала яєчня, яку мистецьки вмів пряжити Савченко (Михайло Коцюбинський).

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