Как правильно поставить ударение в словах 'байдуже' и 'мабуть': знают не все

Ударения украинского языка – один из самых сложных для изучения нюансов. Каждое слово нужно запоминать отдельно, ведь у нас нет четкого принципа расстановки ударений, как во французском языке (на последний слог) или в чешском (на первый). Поэтому даже опытные говорящие допускают ошибки.

OBOZ.UA рассказывает о двух словах, в которых часто ставят неправильное ударение. Речь идет о наречии "байдуже" и вставном слову "мабуть".

Мабуть

В повседневной жизни можно встретить людей, которые говорят "мАбуть", и тех, кто пользуется ударением "мабУть". Словари утверждают, что все они используют правильное ударение.

В украинском языке это вставное слово можеть использоваться как с ударением на первом, так и на втором слоге. Оно происходит от сочетания "має бути", каждое слово в котором имеет свое ударение. Эта особенность сохранилась и в сокращенной форме.

Байдуже

Так же двойная норма ударения применяется и к наречию "байдуже". Некоторые говорящие, которые стараются сохранять свою речь как можно более чистой, пытаются разделять слово с разным ударением по значению. Мол, в предикативном типе синтаксической связи оно должно применяться с ударением на первый слог: "мені бАйдуже", а если речь идет о способе действия, то на второй: "я байдУже ставлюся до тебе".

На самом же деле такая придирчивость чрезмерна. В любой ситуации наречие можно использовать с одним из двух возможных ударений и ошибкой это не станет.

Отметим, что языковед Александр Пономарив в своем блоге указывал, что когда-то слово "байдуже" имело тройное ударение. В словаре Бориса Гринченко приводится также вариант "байдужЕ", но со временем это ударение вышло из употребления.

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